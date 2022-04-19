5 гонщиков, которые спровоцировали изменения правил в Формуле-1

Не так давно были внесены корректировки в правила поведения пилотов на рестарте гонки: отныне пилотам запрещается следовать бок о бок со своим соперником после возвращения сейфти-кара в боксы. Причиной введения нового правила стал не кто иной, как Макс Ферстаппен, который ранее активно использовал подобную тактику. Голландец уже не в первый раз становится катализатором изменений в правовой системе Формулы-1. Впрочем, Ферстаппен – далеко не первый гонщик, ставший причиной появления новых правил и запретов в «Королевских гонках». Представляем вашему вниманию пятёрку пилотов, заставивших гоночных чиновников внести корректировки в спортивный регламент Ф-1.

Микеле Альборето

Введение ограничения скорости на пит-лейне

Бытует мнение, что именно из-за Айртона Сенны был введён скоростной лимит на пит-лейне. В 1993 году во время дождевой гонки на «Донингтон-Парк» Сенна свернул в боксы, чтобы переобуть резину, да только вот механики «Макларена» оказались не готовы обслужить своего пилота. И тогда бразильцу ничего не оставалось, кроме как проследовать далее по пит-лейну и выехать на трассу. Самое интересное, что именно таким образом Сенна установил быстрейший круг гонки. Как такое возможно? Очень просто. Заезд в боксы на «Донингтон-Парк» находился перед последним поворотом, что позволяло пилотам, совершающим пит-стоп, легальным образом немного сократить себе дистанцию. А учитывая, что в то время ещё не было введено скоростное ограничение на пит-лейне, Сенна после несостоявшегося пит-стопа мог промчаться мимо гаражей на достаточно приличной скорости. Так Волшебник и установил быстрейший круг гонки.

Айртон Сенна на Гран-при Европы — 1993 Фото: Mike Hewiit/Getty Images

Многие считают, что именно этот эпизод стал причиной введения скоростного лимита на пит-лейне, но это не совсем так, ведь подобное правило было введено только в преддверии Гран-при Монако 1994 года. И причиной появления нового правила стали события с участием другого гонщика – Микеле Альборето.

Эпизод, спровоцировавший введение скоростного ограничения на пит-лейне, произошёл во время Гран-при Сан-Марино 1994 года, который принято считать самым трагичным в истории Формулы-1. Покидая боксы, Микеле Альборето потерял заднее правое колесо своей машины, которое со страшной силой взмыло в воздух и, ударившись об асфальт, направилось прямиком в механиков «Феррари» и «Лотуса». Итогом злополучного пит-стопа стала госпитализация четырёх механиков – по двое из каждой команды. А уже со следующей гонки в Монако было введено правило, ограничивающее скорость пилотов при проезде через пит-лейн (ранее скоростной режим действовал только во время тренировок).

Рубенс Баррикелло

Запрет на командную тактику

В 2002 году на австрийской трассе «А1-Ринг» Рубенс Баррикелло проводил свой лучший гоночный уик-энд в сезоне. В субботу бразилец показал быстрейшее время в квалификации, а в воскресенье очень уверено начал гонку, оставив за собой первую позицию. Пролидировав всю дистанцию, Баррикелло готовился одержать первую победу в сезоне, однако у капитанского мостика «Феррари» было своё представление о триумфаторе гонки. По радиосвязи Рубенса настойчиво попросили пропустить вперёд Михаэля Шумахера, дабы лидер команды не терял важнейшие очки. Подобный приказ бразилец воспринял не сразу, согласившись его исполнять только после того, как ему напомнили о сроке действия контракта.

В итоге Баррикелло пропустил напарника вперёд за несколько метров до финишной черты, тем самым позволив ему выиграть гонку. Сразу же после финиша на «Феррари» обрушилась волна хейта со стороны болельщиков. Помимо фанатов, решение капитанского мостика не оценили и чиновники из ФИА: вскоре после австрийской рокировки был введён полный запрет на командную тактику. Что интересно, отмену этого правила спровоцировали также стратеги «Скудерии»: после Гран-при Германии 2010 года («Фелипе, Фернандо быстрее тебя») в ФИА догадались, что командная тактика может спокойно существовать в виде завуалированных приказов, и с сезона-2011 она была вновь легализована.

Льюис Хэмилтон

Введение обязательного возвращения в боксы своим ходом после завершения квалификации

В эпоху дозаправок, а если быть точнее, во второй половине 2000-х, действовало правило, согласно которому пилоты должны были участвовать в квалификации со стартовым количеством топлива, то есть заправленными до первого пит-стопа в гонке. После отмены дозаправок в 2010 году рухнуло и это странное правило – наконец-таки гонщики могли атаковать в квалификации на пустых баках. Команды пытались залить своим пилотам как можно меньше топлива, дабы ещё больше снизить вес машины.

Апогей подобной весогонки случился во время квалификации Гран-при Канады в 2010 году. Новоиспечённый обладатель поула Льюис Хэмилтон не смог вернуться в боксы своим ходом, покинув кокпит на круге возвращения. Со стороны британца это была вынужденная мера, ведь топлива в баках его «Макларена» было настолько мало, что, не заглуши он двигатель, стюарды просто не смогли бы взять из его машины необходимое количество топлива для контрольной пробы.

Льюис Хэмилтон и его остановившийся «Макларен» Фото: Vladimir Rys/Getty Images

По итогам квалификации «Макларен» был оштрафован на $ 10 тыс. А в ФИА всерьёз задумались о пугающей перспективе 10 брошенных на трассе болидов после окончания третьего сегмента квалификации. Зачем заливать в баки лишнее топливо, если можно просто остановить машину, не возвращаясь в боксы? Именно во избежание подобных настроений в паддоке ФИА было введено правило, обязующее пилотов возвращаться в боксы своим ходом после завершения квалификации.

Что интересно, первым пилотом, пострадавшим от нового правила, стал именно Хэмилтон. В 2012-м Льюис показал быстрейшее время в квалификации на «Каталунье», но не смог закончить круг возвращения в боксы, за что чуть позже был исключён из протокола квалификации. Так вместо поула британец получил старт с последнего места.

Ромен Грожан

Введение системы штрафных баллов

На старте Гран-при Бельгии 2012 года Ромен Грожан стал виновником одной из самых знаменитых аварий десятилетия. Чем она так знаменита? Как минимум своим масштабом, ведь Ромен не просто угодил в аварию, а выбил самый настоящий страйк из четырёх соперников. Также эта авария запомнилась мерой пресечения, выбранной для её зачинщика: Грожан получил дисквалификацию на следующий этап в Монце.

Справедливости ради стоит отметить, что столь суровый штраф был выписан французу не столько за конкретно бельгийский инцидент, сколько по совокупности всех предыдущих гонок. Всё-таки на «Спа-Франкоршам» Грожан не смог закончить гонку по причине собственных вылетов и аварий уже в четвёртый раз за сезон – многовато для 12 этапов.

Именно прецедент с участием Ромена заставил задуматься ФИА о введении накопительной системы штрафов, дабы усмирить излишне агрессивных пилотов. Подобный ход мыслей привёл к появлению в 2014 году ныне существующей системы штрафных баллов.

Макс Ферстаппен

Ужесточение правил получения суперлицензии – запрет на выдачу суперлицензии пилотам моложе 18 лет

Переписывать старые правила Макс Ферстаппен начал практически с самого начала своей формульной карьеры. В 2014-м «Ред Булл» (путь и в лице «Торо Россо») несколько шокировал гоночную общественность, подписав контракт боевого пилота с 16-летним юниором. На тот момент за плечами голландца был всего лишь один полноценный сезон в европейском первенстве Формулы-3 – больше он нигде, кроме картинга, не выступал.

Юный Макс Ферстаппен готовится к практике на Гран-при Японии 2014 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

С получением суперлицензии у юного дарования проблем не возникло: ФИА пошла навстречу и выдала заветное разрешение в качестве исключения (уже не в первый раз). Впрочем, международную федерацию не очень обрадовал факт дебюта несовершеннолетнего пилота в Формуле-1. Поэтому, несмотря на то что 17-летний Макс вполне достойно провёл первый сезон за «Торо Россо», к 2016 году ФИА изменила систему начисления баллов для получения суперлицензии, а также ввела возрастной ценз для гонщиков Формулы-1 – от 18 и старше.

По сей день Макс Ферстаппен является самым молодым пилотом, выходившим на старт гонки Ф-1, а также единственным, кто это делал, будучи несовершеннолетним. Если нас не ждут очередные изменения в регламенте, в 2015 году голландец установил один из вечных рекордов Формулы-1.