Угадайте гонщика Ф-1 по его командам. Вы назвали прошлый тест лёгким — мы приняли меры!

С пилотами 2000-х читатели справились хорошо. А как насчёт 90-х и 80-х? И чтоб почти без звёзд?

Во время длинной летней паузы в Формуле-1 между Гран-при Венгрии и легендарной гонкой на трассе «Спа-Франкоршам» мы предложили вам пройти квиз, в котором нужно было отгадать 15 гонщиков чемпионата мира по их командам. Многие читатели без проблем раскрыли фамилии почти всех пилотов и назвали тот тест лёгким…

Что ж, мы приняли меры: во второй части квиза редакция «Чемпионата» собрала пилотов, которые выступали в Формуле-1 в 1990 и 1980 годах. Причём многие из них гоняли за команды, чьи названия кому-то не скажут вообще ничего. В общем, должно получиться сложнее, а значит, интереснее. Проверьте свои знания!

Если у вас не грузится квиз, вы можете пройти его по прямой ссылке:

Квиз: угадайте гонщика Формулы-1 по всем его командам.