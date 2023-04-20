Вспомните всех гонщиков Формулы-1, побеждавших в 2000-х? У вас всего четыре минуты

Многие из вас успешно справились с нашим тестом, в котором мы предложили вспомнить всех гонщиков, которые побеждали в Гран-при, начиная с сезона-2010. В комментариях поступило предложение создать ещё один тест, но уже про 2000-е годы — мы к нему прислушались. Так что сегодня ваша задача — вспомнить всех пилотов, которые выигрывали Гран-при Формулы-1 в 2000–2009 годах.

Чемпионов и многолетних лидеров серии вы должны разгадать без проблем, а как насчёт тех пилотов, кто выиграл всего раз или демонстрировал нестабильные выступления от сезона к сезону Ф-1? В этот раз мы «расщедрились» на четыре минуты.

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:

Вспомните всех гонщиков Формулы-1, побеждавших в 2000-х?