Шумахер и ещё 6 гонщиков, которые попали в Формулу-1 необычным образом

Участие юниора «Ред Булл» Лиама Лоусона в японском чемпионате Супер Формулы – один из самых интригующих сюжетов этого гоночного сезона. Так и не став чемпионом в Ф-2, новозеландец отправивился в Японию покорять самобытный чемпионат Супер Формулы – необычное решение в эпоху воздвигнутой в абсолют лестницы Ф-3 – Ф-2 – Ф-1. Впрочем, назвать путь Лоусона уникальным нельзя: недавно по нему уже прошёл Пьер Гасли. Да и Супер Формулу некоторые всё же считают ещё одной младшей серией, пусть и стоящей несколько в стороне. Но есть несколько пилотов, которые добрались до Ф-1 по действительно небанальной траектории.

Ник де Врис — Формула-Е

За Формулой-Е закрепился статус пристанища «сбитых лётчиков». На данный момент гонки на электроформулах – одно из самых популярных направлений для пилотов, оказавшихся невостребованными в Ф-1. Однако де Врису удалось сломать систему и стать первым в истории гонщиком, который отправился в обратном направлении – из Формулы-Е в Формулу-1.

Перед тем как попробовать силы в электроформуле, голландец пытался пробиться в «Королевские гонки» более традиционными способами: состоял в программе поддержки команды Ф-1, а также брал титулы в юниорских первенствах. Впрочем, ничего из этого так и не приблизило Ника к Формуле-1: взятый с третьей попытки титул в Ф-2 не впечатлил плюс-минус никого, а из молодёжной программы «Макларена» он вылетел ещё до триумфа.

Ник де Врис представляет российскую команду G-Drive Racing в гонках на выносливость Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

К счастью для де Вриса, на спасение его карьеры тут как тут прибыл «Мерседес». Голландец совмещал выступления за команду «Серебряных стрел» в Формуле-Е, где он с первой попытки взял титул, с ролью официального резервиста в Ф-1.

В 2022 году де Врису пришлось приступить к обязанностям запасного пилота, правда, не в «Мерседесе», а в «Уильямсе»: на Гран-при Италии пришлось подменить выбывшего Алекса Албона. Голландец превосходно проявил себя в дебютной гонке (финиш на девятом месте), а месяц спустя подписал контракт с «Альфа Таури» на сезон-2023. Таким вот витиеватым образом де Врис всё же попал в число боевых пилотов Формулы-1.

Брендон Хартли — WEC

Брендон Хартли – один из многих воспитанников академии «Ред Булл». На стыке 2000-х и 2010-х новозеландец выполнял обязанности резервного пилота в «Ред Булл» и «Торо Россо», однако до полноценного контракта боевого гонщика дело так и не дошло: конкуренция в академии «быков» уже тогда была запредельной, а результаты Хартли в младших сериях перестали впечатлять.

Не снискав счастья в открытых колёсах, Хартли переключил внимание на кузовные серии. В 2012-м он начал выступать в Европейской серии Ле-Ман, а спустя ещё два года стал пилотом заводской команды «Порше» в WEC. В составе немецкого коллектива Брендон проведёт четыре успешных сезона. К 2017 году в активе новозеландца значился титул первенства WEC, а также победа на «24 часах Ле-Мана».

Казалось бы, Хартли нашёл своё гоночное призвание и о Формуле-1 можно благополучно забыть, но осенью 2017-го в «Ред Булл» внезапно вспомнили о своём воспитаннике. Жёсткая кадровая политика доктора Марко привела к тому, что в какой-то момент в академии «быков» закончились молодые пилоты, способные сесть за руль машины Формулы-1 (примерно в то же время Даниила Квята поменяли на дебютанта Пьера Гасли). Поэтому, когда «Торо Россо» потребовалась экстренная замена ушедшему в «Рено» Карлосу Сайнсу, в стане «Ред Булл» не придумали ничего лучше, чем обратиться к 26-летнему гонщику, не имеющему соревновательного опыта в Ф-1.

В составе «Торо Россо» новозеландец проведёт четыре финальные гонки чемпионата. Ничего сверхвыдающегося Хартли не показал (два схода и ещё два финиша за пределами топ-10), однако контракт боевого пилота на следующий сезон всё же получил. В сезоне-2018 он всего три раза наберёт очки и вчистую проиграет внутрикомандное сражение Пьеру Гасли. Далее Хартли покинет Ф-1 и вернётся к гонкам на выносливость, где он и по сей день блистает в составе «Тойоты».

Пол ди Реста, Паскаль Верляйн — DTM

На начальном этапе карьеры ди Реста подавал большие надежды: в 2006-м он выиграл чемпионат Евросерии Формулы-3, опередив по итогам сезона Себастьяна Феттеля. Впрочем, особого импульса карьере Пола его юниорские подвиги не придали: уже в 21 год шотландец бросил молодёжные «формулы», отправившись искать счастье в DTM.

Впервые оказавшись в «кузовах», британец проявил чудеса адаптации и завершил дебютный сезон на пятой строчке личного зачёта. Дальше – больше. В следующем году ди Реста станет вице-чемпионом, а ещё через два года наконец-таки выиграет первенство DTM.

Вместе с триумфом в «кузовах» к британцу пришёл и долгожданный шанс попробовать силы в Ф-1. Ещё по ходу триумфального сезона-2010 ди Реста начал пристреливаться к «Королевским гонкам», участвуя в пятничных практиках в составе «Форс Индия». А уже в следующем году Пол значился боевым пилотом индийской команды, в стане которой он проведёт три неплохих сезона.

По схожему пути предстояло пройти и Паскалю Верляйну. Немецкий пилот был хорош в юниорских сериях, но вместо того, чтобы прогрессировать в системе молодёжных чемпионатов, уже в 18 лет отправился во взрослое первенство DTM.

Первый блин вышел комом. Дебютный сезон Верляйн завершил на последней строчке личного зачёта. Тем не менее Паскалю удалось привлечь внимание «Мерседеса»: следующий чемпионат он начинал в дружественной «Серебряным стрелам» команде HWA. Осенью того же 2014 года Паскаль стал членом юниорской программы «Мерседеса». В 2015-м сверхмотивированный Верляйн с третьей попытки выиграет чемпионат DTM, а уже в следующем году по протекции «Мерседеса» получит место боевого пилота в угасающем «Маноре».

В том же «Маноре» вместе с Верляйном по ходу сезона-2016 дебютировал ещё один воспитанник «Серебряных стрел» Эстебан Окон. Как и Паскаль, французский пилот переходил в Формулу-1 из DTM, однако в немецком туринге Окон провёл всего лишь половину сезона и, в отличие от того же Верляйна, на повышение уходил вовсе не на основе выступлений в DTM.

Паскаль Верляйн — чемпион DTM 2015 года Фото: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images

Михаэль Шумахер — чемпионат мира по гонкам на спорткарах

В чемпионате мира по гонкам на спорткарах (старый аналог WEC) Михаэль Шумахер дебютировал в 1990 году, совмещая гонки на выносливость с выступлениями в немецкой Формуле-3. В том же сезоне Михаэль уверенно заберёт титул в родном чемпионате. Казалось бы, следующим логичным шагом станет переход Шумахера в первенство Формулы-3000, однако менеджер Михаэля Вилли Вебер решил пойти альтернативным путём. Вместо того чтобы отправить своего подопечного в главную юниорскую серию планеты, он продлил его пребывание в чемпионате мира по гонкам на спорткарах как минимум ещё на год.

В Германии решение Вебера поняли далеко не все: в прессе активно критиковали менеджера, обвиняя в разрушении только начавшейся карьеры молодого таланта. Впрочем, логика в решении Вебера всё-таки присутствовала. Менеджер Михаэля считал, что соревновательный опыт во взрослом чемпионате (хоть и кузовном) принесёт его протеже куда больше пользы, нежели ещё один сезон в юниорском первенстве.

Михаэль Шумахер дебютирует в Формуле-1 Фото: Pascal Rondeau/Allsport/Getty Images

Как покажет история, Вебер был прав. В августе 1991-го Шумахеру выпадет неожиданный шанс дебютировать в Формуле-1 в составе «Джордана» на Гран-при Бельгии (спасибо, Гашо). На первом же этапе Михаэль продемонстрировал чудеса адаптации к незнакомой технике – дополнительный сезон, проведённый в гонках на спорткарах, точно пошёл ему на пользу.

После впечатляющего дебюта за «Джордан» Шумахер тут же получил приглашение от «Бенеттона»: остаток сезона-1991, как и последующие четыре сезона, он проведёт в команде Флавио Бриаторе. Таким вот необычным способом будущий семикратный чемпион пробился в Формулу-1.

Джон Сёртис, Майк Хэйлвуд — мотогонки

Джон Сёртис – единственный пилот, которому удалось взять титул как в Формуле-1, так и в чемпионате мира по мотогонкам. Что интересно, о карьере автогонщика британец долгое время даже не помышлял. Во второй половине 1950-х он возьмёт три титула в классе 500сс (тогдашний аналог MotoGP) и закрепится в статусе главного мотогонщика современности. Скорее всего, Сёртис так бы и продолжил гоняться на двух колёсах, если бы не визит в Гудвуд в начале 1960 года с целью опробовать формульный болид «Вануолл». Управляя незнакомой техникой, Сёртис произвёл большое впечатление на хозяина «Лотуса» Колина Чепмена: действующему мотогонщику тут же было предложено продолжить выступления в Формуле-1.

Сёртис принял предложение Чепмена, согласившись выступать в Ф-1, но только на тех Гран-при, которые не будут пересекаться с этапами чемпионата мира по мотогонкам. В 1960 году Джон возьмёт четвёртый титул, после чего полностью посвятит себя автоспорту. В 1963-м британец одержит первую победу в Ф-1, а спустя ещё год станет чемпионом в составе «Феррари».

Был в 1960-х и ещё один гонщик, пришедший в Формулу-1 из мотогонок. Как и Сёртис, Майк Хэйлвуд взял четыре титула в престижнейшем классе 500сс (побеждал с 1962-го по 1965-й), а первые шаги в «Королевских гонках» начал делать ещё во время выступлений на двух колёсах.

Первую попытку закрепиться в Ф-1 Майк предпринял в начале 1960-х. В период с 1963-го по 1965-й он проведёт в составе частной команды «Рег Парнелл Рейсинг» 12 гонок, после чего на шесть лет попрощается с «Королевой автоспорта».

Пока ещё мотогонщик Майк Хэйлвуд на «Сильверстоуне» Фото: Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

К следующему «набегу» на Формулу-1 Хэйлвуд подойдёт более основательно, предварительно попрактиковавшись в чемпионате Европейской Формулы-5000. В конце сезона-1971 Майк наконец-таки вернётся в Ф-1, подписав контракт с командой…. «Сёртис», принадлежавшей такому же бывшему мотогонщику, как и Хэйлвуд.

В составе «Сёртиса» Майк проведёт два полноценных сезона, в рамках которых один раз поднимется на пьедестал почёта (второе место на Гран-при Италии). Затем британец отправится на повышение в «Макларен», в составе которого проведёт свой заключительный сезон в «Королевских гонках», временами наступая на пятки будущему чемпиону Эмерсону Фиттипальди. Увы, после серьёзной аварии на «Нордшляйфе» больше Хэйлвуд в Ф-1 не выступал.