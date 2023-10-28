Жуткая авария в Японии: после столкновения и полёта машину разорвало пополам

В этот уикенд в Сузуке проходит финальный уикенд Супер Формулы — и сдвоенный этап, который должен определить чемпиона, начался со страшной аварии. Двое пилотов сцепились в борьбе за позицию в повороте 130R и в итоге на огромной скорости влетели в отбойник.

Хироки Оцу и Юкио Сасахара — участники инцидента — избежали серьёзных травм, но пропустят финал сезона: обе машины разбиты, а у одного из гонщиков — сотрясение.

«Я подвёл команду»

На четвёртом круге на входе в очень скоростной и довольно узкий поворот 130R Хироки Оцу бросился на внутреннюю траекторию и поравнялся с шедшим 17-м Юкио Сасахарой. Тот на входе в поворот сместился чуть левее и зацепил машину соперника, после чего сцепившиеся колёсами болиды, выписывая пируэты, на высокой скорости вылетели в гравий.

Машина Оцу в конце концов остановилась в гравии, а вот автомобиль Сасахары в какой-то момент взмыл на неровной поверхности в воздух и врезался в заграждения. Оцу самостоятельно покинул машину, а вот Юкио понадобилась помощь спасателей — он тут же был доставлен в госпиталь, где ему и диагностировали сотрясение мозга. К счастью, на этом всё — насколько же безопасны нынешние «формулы»!

Права на видео принадлежат Super Formula.

«На первых кругах я опередил несколько машин и чувствовал, что у меня есть темп, чтобы пробиться дальше. Я воспользовался обгонной системой и оказался бок о бок, затем — контакт и авария, — рассказал уже после аварии Хироки. — Я в этой гонке был пилотом на замену, и мой главный приоритет — вернуть машину Ямамото целой. Я же подвёл команду и разбил автомобиль».

Отметим, что машина Оцу осталась ещё относительно целой, в то время как шасси Сасахары в результате удара разорвало на две части. На пит-лейн её буквально доставляли по частям.

Сразу после инцидента заезд остановили красными флагами. В течение получаса маршалы пытались восстановить заграждения, чтобы продолжить гонку, однако в конце концов соревнования просто остановили досрочно.

Победу присудили Томоки Нодзири, который опередил занявшего шестое место Лиама Лоусона и вышел на вторую строчку общего зачёта. Тем временем лидер генеральной классификации — Ритомо Мията — классифицирован вторым и сохраняет преимущество в 6,5 очка. Шансы на титул сохраняют только эти трое пилотов.

Тем временем на старт в общей сложности выйдут 20 машин.