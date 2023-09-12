Для гонщицы сделали поблажки в правилах. Всё закончилось разборками и скандалом

В конце июля на этапе в Ле-Кастелле впервые в истории ЕвроФормулы победу в гонке одержала девушка — 17-летняя японка Джуджу Нода. Для гонщицы это был большой успех, хотя широкой общественностью он остался почти незамеченным — дело в том, что японка благодаря послаблению в правилах выступала на более лёгкой, чем у соперников машине.

В минувший уикенд поблажки для женщин-пилотов (читай — Ноды, поскольку других девушек в ЕвроФормуле нет) отменили — все участники отныне обязаны выступать на одинаковой технике. В ответ Джуджу Нода просто снялась с соревнований…

Впрочем, отец гонщицы уверяет, что всё не так просто и дело не только в весе. Разбираемся в свежем скандале в молодёжных гонках.

Нода на вершине подиума

Откровенно говоря, ЕвроФормула не относится к главным молодёжным сериям Европы. Здесь выступают в основном те, кто не смог пробиться в Формулу-3 или европейскую Региональную Формулу (ФРЕКА). На старте обычно порядка десяти пилотов — и только восемь из них (включая двух возрастных джентльмен-драйверов) выступают в ЕвроФормуле на регулярной основе. Одной из них в нынешнем сезоне стала Джуджу Нода.

Перед первым этапом техническая комиссия выписала директиву, изменив минимальный вес машины для женщин-пилотов со стандартных 580 килограммов до 560. На этапе в Спа стандартный минимальный вес увеличили до 586, и в итоге машина Ноды оказалась на 26 килограммов легче, чем у соперников. На таком автомобиле она заняла третье место (из девяти участников) на «Хунгароринге» и впервые поднялась на подиум.

Нода выигрывает гонку в Ле-Кастелле Фото: euroformulaopen.net

После того уикенда соперники стали возмущаться слишком большой разницей в весе — и к соревнованиям на «Поль Рикаре» правила вновь пересмотрели: машина Ноды стала чуть тяжелее, а разница сократилась до 15 килограммов. Джуджу тем не менее одержала победу и стала первой женщиной на вершине подиума ЕвроФормулы. Стоит, правда, отметить: в начале гонки из-за столкновения из борьбы выбыли сразу два соперника, ехавшие впереди.

И вот уже на следующем этапе, который прошёл 9–10 сентября на «Ред Булл Ринге», послабления для женщин-пилотов отменили. «Поначалу были понятные причины для поблажки, но теперь она пилотирует совсем не так, как в первых гонках. Джуджу добилась большого прогресса и едет в очень хорошем темпе. Мне кажется, ей больше не нужны такие подачки, к тому же это было бы несправедливо по отношению к остальным, — объяснил в интервью FeederSeries позицию команд менеджер «Мотопарка» Тимо Румпфкайль. — Уверен, она и так сможет бороться за подиумы и мы по-настоящему оценим её скорость — без оговорок о массе машины».

Дело не только в регламенте

Команда Джуджу Ноды в ответ на это снялась с этапа. На старт в итоге вышли только восемь пилотов. Несмотря на пропуск, Нода сохранила за собой пятое место общего зачёта, а вот в зачёте новичков пропустила Якоба Бергмайстера — он был единственным дебютантом на решётке и записал на свой счёт три победы. «Дело не только в весе, — утверждает Хидеки Нода, отец Джуджу, который по нескольку раз стартовал в Формуле-1 и IndyCar, но в итоге завершил карьеру в Формуле-Ниппон (нынешняя Супер Формула). — Хотел бы я, чтобы они рассказали обо всём!».

«Сами по себе изменения регламента — не проблема для нас, но нам нужны тесты, чтобы настроить машину под новый вес. Перерыв между этапами в Ле-Кастелле и Шпильберге был более месяца, но они предупредили нас в самый последний момент, — рассказал Хидеки в разговоре с FormulaScout. — К тому же они сказали нам, что борьба должна быть равной и наши выступления в других чемпионатах этому не помогают. Но ведь мы обсуждали всё в начале сезона — и тогда проблем не было. Теперь я не могу остановить другие проекты. Так что дело не в весе балласта, а во всей политике вокруг. Проблема в том, что мы не знаем, что будет в будущем».

Джуджу Нода на подиуме на «Хунгароринге» Фото: euroformulaopen.net

Джуджу действительно выступает и в других чемпионатах, помимо Супер Формулы, причём пилотирует в них то же шасси — «Даллара» 320. Так, японка — одна из лидеров австрийского Кубка Ф-3, а также с тремя победами возглавляет турнирную таблицу итальянского трофея Ф-2000. Правда, в этих сериях у Ноды лишь по 3–4 соперника на трассе, а вот в W Series в сезоне-2022 Джуджу в семи гонках лишь один раз пробилась в топ-10 и набрала только два очка.

Для сравнений с Джейми Чедвик, трёхкратной чемпионкой женской серии, Джуджу Ноде пока рановато, хотя некоторый потенциал у девушки, похоже, есть. Тем не менее не до конца ясно, каким образом он раскроется, если Нода пилотирует намного более лёгкую, чем соперники, машину? Как это поможет ей на уровне той же Формулы-3, без успеха в которой мечтать о попадании в Формулу-1 бессмысленно? Очевидно, сезон-2023 команда решила посвятить накату на относительно мощной машине для перехода в более престижный чемпионат. Но разборки с судьями ЕвроФормулы и послабления в регламенте едва ли помогут репутации молодой гонщицы.