В «Пирелли» опасаются уменьшения количества обгонов в 2017 году

Руководитель гоночного подразделения «Пирелли»опасается, что из-за смены регламента пелотон в сезоне-2017 растянется, что приведёт к процессиям по ходу гонок, сведя на нет усилия по изменению конструкции шин.«Я думаю, что гонщики будут наслаждаться пилотированием из-за скорости болидов. Они столкнутся с вызовом к их физическим кондициям, с которым некоторое время не имели дела. Но истинное воздействие на обгоны окажет относительная скорость болидов. Если по скорости болиды будут близки друг к другу, то это может открыть возможности для обгонов. Если нет, то нас ожидают процессии», — приводит слова Хембри Autosport.Также руководитель гоночного подразделения «Пирелли» рассказал, что изменилось в шинах на 2017 год: «Значительно снижено перегревание резины и износ шин, так что пилоты смогут действовать агрессивнее при при борьбе за позицию, не боясь перегреть покрышки. Конечно, это должно быть объединено с изменениями в ародинамике, которые снизят возмущение потока позади преследуемого болида. Вкупе с новыми шинами это должно позволить совершать более агрессивные обгоны. С другой стороны, большее количество поворотов будет проходиться на полном газу, что не поможет с обгонами».