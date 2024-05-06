Окон: я наслаждаюсь борьбой с Алонсо

Пилот «Альпин» Эстебан Окон дал комментарий по поводу своего соперничества с испанским гонщиком «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Что бы ни говорили люди, я получаю огромное удовольствие от борьбы с Фернандо и всегда получал его.

Я знаю, как далеко могу зайти с ним — знаю, как долго мы можем идти бок о бок. Но в Майами у меня закончилась батарея! Вот что я ему сказал, и именно поэтому он смог так быстро пройти меня. Но да, он молодец. Это была отличная борьба, и я надеюсь, что такое у нас с ним произойдёт ещё не раз!», — приводит слова Окона Last Word On Sports.

Напомним, на Гран-при Майами Окон финишировал на 10-м месте. Это были первые очки для команды «Альпин» в нынешнем сезоне Формулы-1. Алонсо занял девятое место.