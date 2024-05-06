Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев заявил, что без сейфти-кара у Норриса не было шансов на победу

Оруджев заявил, что без сейфти-кара у Норриса не было шансов на победу
Комментарии

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал победу британца Ландо Норриса из «Макларена» на минувшем этапе Формулы-1 в Майами (США).

«Был ли у Ландо шанс на победу без сейфти-кара? Думаю, что нет. Сайнс и Пиастри были бы впереди Норриса, так что гонка пошла бы по-другому.

Я все равно думаю, что [такое положение «Макларена»] — это разовое явление. И сильны они были на всех составах, кроме «софта». Плюс очевидно, что Норрису очень повезло с сейфти-каром", — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Отметим, что 24-летнего Норриса победа на Гран-при Майами стала первой за карьеру.

Материалы по теме
Ландо Норрис прокомментировал первую победу в карьере
Материалы по теме
Почему Сайнса и Магнуссена наказали не по делу и выиграл бы Норрис без сейфти-кара? Разбор
Эксклюзив
Почему Сайнса и Магнуссена наказали не по делу и выиграл бы Норрис без сейфти-кара? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android