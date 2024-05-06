Оруджев заявил, что без сейфти-кара у Норриса не было шансов на победу

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал победу британца Ландо Норриса из «Макларена» на минувшем этапе Формулы-1 в Майами (США).

«Был ли у Ландо шанс на победу без сейфти-кара? Думаю, что нет. Сайнс и Пиастри были бы впереди Норриса, так что гонка пошла бы по-другому.

Я все равно думаю, что [такое положение «Макларена»] — это разовое явление. И сильны они были на всех составах, кроме «софта». Плюс очевидно, что Норрису очень повезло с сейфти-каром", — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Отметим, что 24-летнего Норриса победа на Гран-при Майами стала первой за карьеру.