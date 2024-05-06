«Без сомнения». Вассёр заявил, что «Феррари» поборется в Имоле за победу

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр после Гран-при Майами поделился мнением о предстоящем выступлении команды на Гран-при Эмилии-Романьи. Этап в Имоле состоится с 17 по 19 мая.

«Я уверен, что в Имоле мы выступим лучше, чем в этот раз. Мы знаем, что к этому моменту наши соперники уже использовали много новинок, но мы всё равно финишировали впереди нескольких машин. Мы достигли той точки в развитии болида, где, если привнести что-то новое, выиграешь десятые доли секунды, но не секунды. Несколько лет назад это могло произойти, но в этот раз этого не случилось. «Макларен» подготовил для этого уикенда огромный пакет обновлений, и они не были на полсекунды быстрее, чем все остальные.

Без сомнения, в Имоле разрыв с лидерами будет меньше, и мы сможем бороться за победу. Однако я считаю, что нынешний разрыв, который существует между командами, варьируется от трассы к трассе. Кроме того, многое зависит от шин. Так что дело не в обновлениях. Нам просто нужно двигаться вперёд и сконцентрироваться на работе, занимаясь с тем, что у нас есть. Новинки, которые мы привезем в Имолу, безусловно, нам помогут, но всё будет зависеть не от них, а от того, как мы будем работать на трассе», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»: