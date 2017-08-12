Росси: рассчитывал быть намного более конкурентоспособным

Пилот «Ямахи» Валентино Росси прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Австрии, результатами которых остался не очень доволен.



«Да, это была тяжёлая пятница. Я ожидал, что буду более конкурентоспособным, но я не чувствовал у байка хорошего баланса, в особенности сегодня утром. Мы пробовали разные настройки, но я был довольно медленным.



Я также чувствовал себя не очень хорошо из-за того, что после гонки в Чехии два или три дня боролся с простудой. Поэтому у меня болит голова, и я не на 100% в форме. Так что это дополнительно осложнило ситуацию.



Но во второй половине дня моё состояние улучшилась, и баланс мотоцикла стал получше. Тем не менее мы всё ещё далеки от лучшей формы, потому что у меня нет правильного баланса и я не быстр в некоторых частях трассы, где был намного сильнее в прошлом году», — цитирует Росси пресс-служба команды.