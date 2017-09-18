Риккардо: при старте за сейфти-каром аварии в первом повороте не было бы

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо считает, что если бы старт на Гран-при Сингапура выполнялся за сейфти-каром, как часто бывает в дождевых условиях, аварии в первом повороте бы не было. В результате столкновения на старте гонки сошли Себастьян Феттель, Кими Райкконен и Макс Ферстаппен, возглавлявшие гонку, а также Фернандо Алонсо.

«Я думаю, старт с места был правильным решением. Состояние трассы на стартовой решётке не было таким уж плохим. Я бы сказал, что при старте в движении ничего в первом повороте бы не случилось. Обычно в таком случае все едут в порядке старта, так что да, всё было бы чище и менее интересно для фанатов», — цитирует Риккардо F1 Fanatic.