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175 лет назад 2016
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Булье: Квят в «Макларене»? Не самый плохой вариант

Авто

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье прокомментировал слухи о возможном появлении российского пилота Даниила Квята в стане команды из Уокинга в качестве третьего пилота.

«Квят? Это не самый плохой вариант», — приводит слова Булье Autosport.

Ранее появилась информация, что экс-пилот программы «Ред Булл» ведёт переговоры с «Маклареном» о получении места резервного пилота в команде. Также слухи связывают Квята с «Уильямсом». Однако на единственное место в команде из Гроува претендуют Фелипе Масса, Пол ди Реста, Роберт Кубица и Паскаль Верляйн.

Что касается места третьего пилота в «Макларене», то источники, приближённые к команде, заявляли, что им станет пилот молодёжной программы Ландо Норрис.

Источник: в Бразилии «Макларен» объявит Норриса резервным пилотом
Квят ведёт переговоры с «Маклареном» о вакансии резервного пилота
Источник: Autosport.com.ru Сообщить об ошибке
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Макларен Даниил Квят Эрик Булье контракты гонщиков Формулы-1
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