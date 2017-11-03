Булье: Квят в «Макларене»? Не самый плохой вариант

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье прокомментировал слухи о возможном появлении российского пилота Даниила Квята в стане команды из Уокинга в качестве третьего пилота.

«Квят? Это не самый плохой вариант», — приводит слова Булье Autosport.

Ранее появилась информация, что экс-пилот программы «Ред Булл» ведёт переговоры с «Маклареном» о получении места резервного пилота в команде. Также слухи связывают Квята с «Уильямсом». Однако на единственное место в команде из Гроува претендуют Фелипе Масса, Пол ди Реста, Роберт Кубица и Паскаль Верляйн.

Что касается места третьего пилота в «Макларене», то источники, приближённые к команде, заявляли, что им станет пилот молодёжной программы Ландо Норрис.

Источник: в Бразилии «Макларен» объявит Норриса резервным пилотом