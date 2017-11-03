Даниил Квят ведёт переговоры с «Маклареном» о возможности занять место резервного пилота на сезон-2018, сообщает UOL. Стоит отметить, что в качестве основного кандидата на место третьего пилота команды из Уокинга рассматривается победитель чемпионата Формулы-3 Ландо Норрис.



Помимо «Макларена» Квят общался с представителями «Уильямса» о контракте боевого пилота на сезон-2018, но там на место в Брэкли уже претендуют Роберт Кубица, Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и Фелипе Масса. На данный момент в пелотоне осталось всего две вакансии боевого пилота — в «Уильямсе» и «Заубере», но главным кандидатом на место в швейцарском коллективе считается Шарль Леклер.