В Сан-Паулу не собираются уступать Гран-при Бразилии Рио-де-Жанейро

Губернатор штата Сан-Паулу Жоао Дориа и мэр столицы штата Бруно Ковас опровергли заявление президента Бразилии Жаира Болсонару о том, что уже в 2020 году Гран-при Бразилии Формулы-1 переедет с «Интерлагоса» на новый автодром в Рио-де-Жанейро. Дорио и Ковас уверены, что гонку 2020 года — последнюю по действующему контракту с Формулой-1 — примет Сан-Паулу.



«Мы не откажемся от Ф-1 в Сан-Паулу. Мы уважаем права Рио-де-Жанейро, но, на мой взгляд, этот проект экономически нежизнеспособен, и я предполагаю, что он не понравится гонщикам, которые понимают, что „Интерлагос“ входит в число пяти лучших трасс в мире. Я летал над Деодоро (район Рио, где должны построить трассу. — Прим. „Чемпионата“) — там нет ничего. Как вы можете представить себе инвестиции, планирование, строительство при ещё не существующем бюджете на 2020 год? Здесь что-то не так. Там нет никакого автодрома. Это нельзя считать полноценным предложением», — приводит слова Дориа Globo.



Губернатор напомнил, что согласно контракту с Формулой-1 предусмотрен серьёзный штраф, если Гран-при 2020 года пройдёт не в Сан-Паулу. Ковас со своей стороны отметил, что нет никаких препятствий на пути продления контракта между «Интерлагосом» и Формулой-1.

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