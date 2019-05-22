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Квалификация Гран-при Монако может оказаться дождевой

Квалификация Гран-при Монако может оказаться дождевой
Авто / Формула-1 0

Квалификация предстоящего этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Монако может оказаться дождевой, сообщает Planet F1. Прогноз погоды на уик-энд обещает солнечную погоду в четверг, во время первых тренировок и в воскресенье, во время гонки, однако в субботу синоптики прогнозируют дождь, который начнётся во время финальной тренировки.

В квалификации вероятность дождя в настоящий момент оценивается в 43%.

Напомним, что лидерство в общем зачёте чемпионата мира удерживает Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес». Второе место занимает его напарник, Валттери Боттас. Команда «Мерседес» возглавляет зачёт Кубка конструкторов, они стали первыми в истории, кому удалось завоевать пять дублей в пяти первых гонках сезона.

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