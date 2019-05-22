Квалификация Гран-при Монако может оказаться дождевой
Квалификация предстоящего этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Монако может оказаться дождевой, сообщает Planet F1. Прогноз погоды на уик-энд обещает солнечную погоду в четверг, во время первых тренировок и в воскресенье, во время гонки, однако в субботу синоптики прогнозируют дождь, который начнётся во время финальной тренировки.
В квалификации вероятность дождя в настоящий момент оценивается в 43%.
Напомним, что лидерство в общем зачёте чемпионата мира удерживает Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес». Второе место занимает его напарник, Валттери Боттас. Команда «Мерседес» возглавляет зачёт Кубка конструкторов, они стали первыми в истории, кому удалось завоевать пять дублей в пяти первых гонках сезона.
- 22 мая 2019
-
18:37
-
18:30
-
18:00
-
17:38
-
17:04
-
17:02
-
16:54
-
16:31
-
16:31
-
16:25
-
16:15
-
16:05
-
15:28
-
14:24
-
13:35
-
12:28
-
12:11
-
11:30
-
10:56
-
10:34
-
10:05
-
09:40
-
01:02
-
00:01
- 21 мая 2019
-
22:59
-
21:59
-
20:52
-
20:11
-
18:56
-
17:59
-
17:53
-
17:48
-
17:40
-
16:40
-
16:20
Партнерский контент