Кубица не согласился со словами Расселла о ненависти со стороны польских фанатов

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица не согласился со своим напарником Джорджем Расселлом, который ранее посетовал на ненависть со стороны фанатов польского гонщика. Расселл заявил, что практически половину комментариев у него в социальных сетях оставляют ненавидящее его фанаты Кубицы.
«Я не знаю, ошибается ли Расселл, я только прочитал статью с его словами и был удивлён. Я лично был участником мероприятия, во время которого польские фанаты скандировали его имя с такой же интенсивностью, как и моё. Они активно поддерживали его.
Джордж читает комментарии в социальных сетях, я этого не делаю. Поэтому такой проблемы у меня нет. Ещё много лет назад я научился игнорировать такие комментарии. А так, каждый человек имеет право на собственное мнение», — цитирует Кубицу Sports Mole.
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