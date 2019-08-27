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Кубица не согласился со словами Расселла о ненависти со стороны польских фанатов

Кубица не согласился со словами Расселла о ненависти со стороны польских фанатов
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица не согласился со своим напарником Джорджем Расселлом, который ранее посетовал на ненависть со стороны фанатов польского гонщика. Расселл заявил, что практически половину комментариев у него в социальных сетях оставляют ненавидящее его фанаты Кубицы.

«Я не знаю, ошибается ли Расселл, я только прочитал статью с его словами и был удивлён. Я лично был участником мероприятия, во время которого польские фанаты скандировали его имя с такой же интенсивностью, как и моё. Они активно поддерживали его.

Джордж читает комментарии в социальных сетях, я этого не делаю. Поэтому такой проблемы у меня нет. Ещё много лет назад я научился игнорировать такие комментарии. А так, каждый человек имеет право на собственное мнение», — цитирует Кубицу Sports Mole.

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