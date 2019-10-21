16-летняя Сидоркова прокомментировала включение в список гонщиц W Series

Сегодня, 21 октября, стало известно, что 16-летняя российская автогонщица Ирина Сидоркова попала в список участниц второго в истории сезона женского чемпионата W Series.
«Мне очень приятно, что организаторы выбрали меня в качестве участницы следующего сезона W Series. Это очень почётно и ответственно, ведь я буду представлять Россию и программу SMP Racing в первом женском чемпионате в классе «формул», который уже в первый год своего существования показал, насколько высок уровень его участниц.
В предстоящие месяцы я буду много тренироваться, чтобы быть конкурентоспособной и бороться за высокие места в будущем сезоне W Series», — цитирует Сидоркову пресс-служба SMP Racing.
«Прошедшие тесты W Series мы в SMP Racing оцениваем позитивно, годовая программа подготовки, включающая в себя несколько компонентов, в том числе участие в двух чемпионатах Формулы-4, себя оправдала. Однако Ирине потребуется серьёзная зимняя программа, сейчас мы ей занимаемся.
Мы сделали первый шаг: россиянка отобрана для участия в этой престижной серии. Теперь надо работать над тем, чтобы выступления Ирины были максимально результативными», — добавил директор молодёжной программы SMP Racing Пётр Алёшин.
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