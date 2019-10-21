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16-летнюю российскую гонщицу взяли в женский чемпионат W Series

16-летнюю российскую гонщицу взяли в женский чемпионат W Series
Авто / Младшие серии 0

Организаторы женского автогоночного чемпионата W Series объявили список участниц второго сезона. В окончательный список, состоящий из 18 гонщиц, попала и 16-летняя россиянка Ирина Сидоркова, сообщает пресс-служба серии.

В список участниц автоматически попали все гонщицы, занявшие места топ-12 личного зачёта по итогам сезона-2019. По итогам трёхдневных тестов в Альмерии были заполнены оставшиеся шесть вакансий.

Чемпионкой первого в истории сезона W Series стала представительница Великобритании Джейми Чедвик, одержавшая две победы в семи гонках. Второе место в личном зачёте заняла голландка Бейтске Виссер, выигравшая одну гонку. Замкнула тройку сильнейших британка Элис Пауэлл, на счету которой, как и у Виссер, одна победа.

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