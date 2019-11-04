Хюлькенберг опроверг слухи о переходе в DTM

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг отрицает, что в следующем сезоне будет выступать в DTM. У 32-летнего Хюлькенберга нет контракта ни с одной из команд Формулы-1 на сезон-2020. В «Рено» он не останется, поскольку в пару к Даниэлю Риккардо взяли французского гонщика Эстебана Окона.

Все думают, что они что-то знают. Но они не знают ничего. Эти новости — неправда. Откровенно говоря, мне от этого смешно», — приводит слова Хюлькенберга GrandPX.news.

На Гран-при США Хюлькенберг занял девятое место, а Риккардо финишировал шестым.

За два этапа до окончания сезона-2019 на счету Хюлькенберга, который занимает 12-е место в личном зачёте, 37 очков. У Риккардо, который располагается тремя строчками выше, 46 очков.

