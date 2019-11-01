Хюлькенберг признал, что «Альфа Ромео» — его последний шанс

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг в беседе с журналистами согласился, что «Альфа Ромео» сейчас является его единственным шансом остаться боевым пилотом Формулы-1 в 2020 году. Конкурентом немца является нынешний пилот команды Антонио Джовинацци.
«Есть только один вариант. Я ожидал, что всё решится ещё два месяца назад. Но ситуация такая, какая есть. Я не могу ничего сказать, я бы не давал никаких прогнозов по датам», — приводит слова Хюлькенберга Crash.
В то же время немец ещё раз заявил, что не видит себя в составе «Уильямса». В этой британской команде ещё остаётся вакансия, и именно в «Уильямсе» Нико начал карьеру в Формуле-1 в сезоне-2010.
«Думаю, им нужен кто-то другой. Не думаю, что я правильный человек, правильный гонщик для них. Учитывая, на какой стадии карьеры сейчас я, где находятся они, я просто не думаю, что сейчас подходящий момент для нас. При всём уважении к команде. Очевидно, что я выступал за них, но не думаю, что такое случится», — отметил Нико.
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