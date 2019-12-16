Прост объяснил, почему «Рено» до сих пор не догнал лидеров Формулы-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост, занимающий должность консультанта «Рено», посетовал, что у ведущих команд есть средства, чтобы работать сразу над двумя проектами, а у французской компании такой возможности нет.

Напомним, в сезоне-2021 Ф-1 перейдёт на новый регламент, поэтому команды вынуждены распределять ресурсы между подготовкой к сезону-2020, последнему в условиях текущего регламента, и в то же время готовить совершенно новый автомобиль.

«У топ-команд есть деньги сразу на две программы. Даже если они будут как следует развивать автомобиль-2020, у них всё равно останется бюджет на 2021-й, который так велик, как наш бюджет на оба сезона.

Пора принимать решение. Такая команда, как «Рено», не может позволить себе списать сезон-2020 в угоду 2021-му. Надо с умом подойти к делу», — цитирует Проста GrandPX.news.

В сезоне-2019 «Рено» занял пятое место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу», «Феррари», «Ред Булл» и «Макларену».

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