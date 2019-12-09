«Он не сделал «Рено» лучше». Риккардо обвинили в клоунаде
Олав Мол, комментирующий Формулу-1 на голландском телевидении, негативно охарактеризовал выступления Даниэля Риккардо в сезоне-2019, несмотря на то что австралиец, который провёл первый сезон в составе «Рено», обошёл напарника Нико Хюлькенберга. Риккардо заработал 54 очка и занял девятое место в личном зачёте, а Хюлькенберг с 37 очками закончил сезон 14-м.
«Быть клоуном в паддоке недостаточно. Да, в Бразилии он прорвался наверх из задних рядов, но в остальном я не увидел настоящего Риккардо.
Не скажу, что он сделал «Рено» лучше. Как по мне, ему нужно меньше веселиться, а вместо этого чаще стучать кулаком по столу», — приводит слова Мола GrandPX.news.
В сезоне-2018 «Рено» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, а в 2019-м стал пятым.
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