Абитебуль заявил, что у «Рено» самый мощный мотор, а у «Мерседеса» — слабейший
Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль выразил мнение, что двигатель французского производителя является самым мощным в Формуле-1, а вот силовая установка «Мерседеса», по его мнению, уступает конкурентам.
В сезоне-2019 лучшей командой, использующей моторы «Рено», стал «Макларен», занявший четвёртое место в Кубке конструкторов. Первую тройку составили «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл», который использует моторы «Хонды». Сама заводская команда французского производителя закончила сезон на пятой строчке.
«В соответствии с нашими измерениями у нас и у «Феррари» самые мощные моторы, если речь идёт об использовании их в гоночном режиме. Затем идёт «Хонда», а после неё — «Мерседес», — приводит слова Абитебуля GrandPX.news.
Источник: «Газпром» может стать главным спонсором «Торо Россо» или «Рено» в Ф-1
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