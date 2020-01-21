Петров надеется в 2020 году выступить в одном из гоночных чемпионатов мира
Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров рассказал, что рассчитывает ближе к весне объявить о своих планах по выступлениям в гоночном сезоне-2020. Пауза в карьере россиянина возникла после решения «СМП Рейсинг» не продолжать выступления в чемпионате мира по гонкам на выносливость по окончании суперсезона-2018/2019.
«О планах на этот год я пока не хочу говорить, потому что пока всё не до конца понятно. Есть некоторые идеи, которые касаются чемпионата мира, — называть пока их не буду, пока мы не достигнем окончательных договорённостей и не придёт время официально всё объявить. Поживём — увидим. Ближе к весне всё будет понятно», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.
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