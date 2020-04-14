Леклер в виртуальной гонке в Баку разбил болид в том же повороте, что и в 2019 году

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разместил забавный пост на своей странице в «Твиттере». Монегаск проводил виртуальную гонку Гран-при Азербайджана и врезался в стену. Комичность ситуации в том, что он разбил машину в том же повороте, что и в квалификации Гран-при Азербайджана в 2019 году.

«Даже в виртуальной игре», — написал Леклер.

Соответствующий пост можно увидеть на странице монегаска в социальной сети.

Напомним, минувший сезон для Шарля Леклера стал первым в составе «Феррари». По итогам сезона он сумел набрать 264 очка, что позволило ему занять четвёртое место в общем зачёте. Монегаск сумел опередить напарника по команде Себастьяна Феттеля.

Нынешний сезон Формулы-1 из-за пандемии коронавируса отложен на неопределённый срок.