«Дакар» представил маршрут ралли-марафона на 2021 год и новые правила
Пресс-служба ралли-рейда «Дакар» представила маршрут 2021 года. Легендарный марафон состоится с 3 по 15 января и будет состоять из 11 этапов. Гонка полностью пройдёт на территории Саудовской Аравии. Старт и финиш намечены в Джидде.
Фото доступно на странице «Дакара» в «Твиттере».
В 2021 году на ралли-рейде дебютирует категория «Классика «Дакара». В ней будут участвовать автомобили и грузовики, выпущенные до 2000 года.
Видео доступно на странице «Дакара» в «Твиттере».
Среди нововведений – правила роудбуков. Они будут выдаваться каждому участнику непосредственно в день этапов. По замыслу организаторов, это повысит интригу и уравняет шансы гонщиков. На ралли-2020 этот формат эксперимента был опробован на отдельных этапах и признан успешным.
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