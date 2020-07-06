Норрис не обманывал систему контроля температуры на входе в «Ред Булл Ринг»
Команда Формулы-1 «Макларен» опровергла информацию о том, что их пилот Ландо Норрис вместе с тренером мог обмануть систему контроля температуры тела и пройти на автодром с повышенной температурой, сообщает Motorsport.
Норрис и его тренер в течение 10 минут стояли на солнце, прежде чем пройти ко входу, а температурный датчик показал 50 градусов Цельсия при проверке. Учитывая показатели нормальной температуры и гарантированную смерть при 44 градусах температуры тела, стало понятно, что измерения ошибочны.
После того как Норрис приложил бутылку ко лбу, датчик показал 30 градусов, что доказало неточность измерения прибором у лба.
В итоге оператор взял замеры у виска Норриса и его тренера — температура была нормальной.
Blick: Норрис обманул систему и попал на автодром с повышенной температурой
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