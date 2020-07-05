Blick: Норрис обманул систему и попал на автодром с повышенной температурой
Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис мог обмануть систему контроля температуры тела и пройти на автодром с повышенной температурой, сообщает издание Blick. В эфире RTL перед начало субботней программы было видно, как Ландо не смог пройти температурный контроль с первого раза, после чего Норрис приложил ко лбу бутылку с холодной водой, что позволило опустить температуру на приборе замера до допустимых значений.
Примечательно, что данный инцидент никак не фигурировал ни в одном из отчётов ФИА. Пока неизвестно, ждут ли Норриса какие-то санкции после публикации видеозаписи.
Напомним, по итогам квалификации Ладно Норрис показал четвёртый результат, уступив только пилотам «Мерседеса» и Максу Ферстаппену.
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