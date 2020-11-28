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Журналисты увидели Йоса Ферстаппена с Тото Вольфом. Оказалось, он в это время был дома

Журналисты увидели Йоса Ферстаппена с Тото Вольфом. Оказалось, он в это время был дома
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опроверг информацию, что его отец, Йос Ферстаппен, провёл встречу с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом.

«Тото и Йос сейчас мило болтают в паддоке. Обсуждают будущее после ухода Хэмилтона?» — написал в своём «твиттере» журналист Крис Медланд.

Реакция Ферстаппена не заставила себя долго ждать: «Насколько знаю, папа сейчас на диване нянчится с моим младшим братом. Но, может быть, он умеет телепортироваться? Нужно спросить у него».

После этого Медланд написал, что ошибся, а мужчина, которого он видел с Тото, — вылитый двойник Ферстаппена-старшего.

Не преминул возможностью отметиться в комментариях и Йос Ферстаппен: «Макс, ты же знаешь, насколько быстрым может быть твой отец».

Не обошлось и без шуток — Йос Ферстаппен ответил Медланду, что он не может рассказать Максу всего и собирается заключить сделку для себя, а не для него.

Конец этой истории получился не менее забавным — Медланд пообещал в завтрашней трансляции взять интервью у людей, которые выглядят как пилоты Формулы-1, но на самом деле ими не являются.

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