Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Сахира, Гасли — третий, Квят — 12-й

В Бахрейне завершилась третья тренировка Гран-при Сахира Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, третье время — у гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли.
Россиянин из «Альфа Таури» Даниил Квят показал 12-е время.
Джордж Расселл, временно заменяющий в «Мерседесе» Льюиса Хэмилтона, показал седьмой результат.
Формула-1. Гран-при Сахира. Третья тренировка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 0.54,064
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,206
3. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,363
4. Эстебан Окон («Рено») — +0,389
5. Ландо Норрис («Макларен») — +0,542
6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,565
7. Джордж Расселл («Мерседес») — +0,600
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,614
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,629
10. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,656
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +0,781
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,786
13. Шарль Леклер («Феррари») — +0,790
14. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,793
15. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,794
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,107
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,283
18. Николас Латифи («Уильямс») — +1,429
19. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — +1,602
20. Джек Эйткен («Уильямс») — +1,606.
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