Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Сахира, Гасли — третий, Квят — 12-й

В Бахрейне завершилась третья тренировка Гран-при Сахира Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, третье время — у гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли.



Россиянин из «Альфа Таури» Даниил Квят показал 12-е время.



Джордж Расселл, временно заменяющий в «Мерседесе» Льюиса Хэмилтона, показал седьмой результат.



Формула-1. Гран-при Сахира. Третья тренировка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 0.54,064

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,206

3. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,363

4. Эстебан Окон («Рено») — +0,389

5. Ландо Норрис («Макларен») — +0,542

6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,565

7. Джордж Расселл («Мерседес») — +0,600

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,614

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,629

10. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,656

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +0,781

12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,786

13. Шарль Леклер («Феррари») — +0,790

14. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,793

15. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,794

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,107

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,283

18. Николас Латифи («Уильямс») — +1,429

19. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — +1,602

20. Джек Эйткен («Уильямс») — +1,606.