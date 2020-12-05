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Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Сахира, Гасли — третий, Квят — 12-й

Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Сахира, Гасли — третий, Квят — 12-й
Авто / Формула-1 0

В Бахрейне завершилась третья тренировка Гран-при Сахира Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, третье время — у гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли.

Россиянин из «Альфа Таури» Даниил Квят показал 12-е время.

Джордж Расселл, временно заменяющий в «Мерседесе» Льюиса Хэмилтона, показал седьмой результат.

Формула-1. Гран-при Сахира. Третья тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 0.54,064
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,206
3. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,363
4. Эстебан Окон («Рено») — +0,389
5. Ландо Норрис («Макларен») — +0,542
6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,565
7. Джордж Расселл («Мерседес») — +0,600
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,614
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,629
10. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,656
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +0,781
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,786
13. Шарль Леклер («Феррари») — +0,790
14. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,793
15. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,794
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,107
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,283
18. Николас Латифи («Уильямс») — +1,429
19. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — +1,602
20. Джек Эйткен («Уильямс») — +1,606.

Формула-1 2020. Этап 16, Сахир, Бахрейн
Гран-при Сахира. Свободная практика 3
05 декабря 2020, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
0:54.064
2
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+0.206
3
Пьер Гасли
Scuderia AlphaTauri
+0.363
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