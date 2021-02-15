Хорнер: «Мерседес» попробует заполучить Ферстаппена, если Хэмилтон завершит карьеру

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что Макс Ферстаппен может стать главной целью команды «Мерседес», если Льюис Хэмилтон завершит карьеру.



«Уверен, если Льюис решит завершить карьеру, то Макс окажется на верху списка потенциальных кандидатов в „Мерседесе“. Хотя, конечно, у них есть Джордж Расселл и другие варианты.



Всегда в контрактах пилотов есть пункты, защищающие интересы сторон. В контракте Макса есть пункт о производительности команды. Я не буду вдаваться в детали. Эти пункты не имеют отношения к ситуации с двигателем.



Уверен, нам не придётся ссылаться на какие-либо пункты в соглашении. В конечном итоге наша задача — предоставить конкурентоспособный автомобиль, это то, чего хотят обе стороны», =- приводит слова Кристиана Хорнера Reuters.