З. Браун раскритиковал организацию финала Евро-2020 после нападения на Норриса

Руководитель «Макларена» Зак Браун выразил недовольство организацией финала Евро-2020. Финальный матч, в котором встретились сборные Англии и Италии, проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. После матча было совершено нападение на пилота «Макларена» Ландо Норриса, у него отняли наручные часы стоимостью $ 55 тыс.

«Мы с ним много говорили об этом. На меня нападали трижды. Это произошло в Лос-Анджелесе, когда я был помоложе.

Конечно, легко винить во всём жертву. Да, у него были хорошие часы, но Ландо всё сделал правильно. Просто на его пути встретились плохие люди.

Матч был плохо организован. Я посетил игру, это было недопустимо. Нужно исправлять ситуацию, люди не должны чувствовать себя в опасности, когда идут на спортивное мероприятие. В Формуле-1 такое невозможно представить

С Ландо всё ок, он немного травмирован, как и можно было ожидать. Он перенёс не лучший опыт, но с ним всё будет хорошо», — цитирует Брауна PlanetF1.