Ландо Норрис выступил с заявлением после ограбления
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис выступил с заявлением после ограбления, случившегося около стадиона «Уэмбли» в Лондоне (Англия) по окончании финала Евро-2020. У гонщика отобрали наручные часы стоимостью $ 55 тыс.
«Всем привет, хочу поблагодарить каждого из вас за многочисленные сообщения со словами поддержки. Хотел бы сказать, что со мной уже всё в порядке. Сейчас я стараюсь сделать всё, чтобы на предстоящих выходных показать, на что способен. Жду не дождусь, когда снова всех вас увижу на трассе», — написал Норрис в «сториз» своего «инстаграма».
По сведениям The Sun, после игры Норрис попытался уехать на своём автомобиле, но на него напали два фаната. Один из них схватил и удерживал его, а второй сорвал с руки часы.
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