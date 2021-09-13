Штайнер отреагировал на очередной инцидент между Мазепиным и Шумахером

Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал очередной инцидент с участием двух пилотов гоночного коллектива — Мика Шумахера и Никиты Мазепина. В гонке Гран-при Италии Мазепин спровоцировал разворот напарника, задев болид немца сзади. После гонки Никита принёс извинения за свою ошибку.



«Думаю, два наших парня извлекли уроки из последних гонок. Теперь мы стремимся двигаться дальше и постараться использовать те предложения, которые мы дали им как команда. Надеюсь, в будущем подобного будет меньше, пусть даже в воскресенье это случилось.



Если ситуация прояснена, то всё хорошо. Это часть процесса обучения. И, к счастью, машины были повреждены не так сильно», — приводит слова Штайнера The Race.

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