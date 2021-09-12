Мазепин прокомментировал столкновение с Шумахером, взяв вину на себя

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал столкновение с партнёром по команде Миком Шумахером. За инцидент Никита был наказан пятью штрафными секундами. Позже россиянин досрочно закончил Гран-при Италии из-за поломки.



«Я пробовал атаковать и думал, что могу добиться успеха, потому что он начинал тормозить очень рано. Я попытался просунуть нос, но просунул его недостаточно далеко, чтобы считать поворот своим. В итоге у меня ничего не вышло и я должен извиниться перед Шумахером. Уйти от столкновения потом я уже не мог. В результате я потерял часть крыла и начал терять позиции. Вскоре я ещё раз побывал в боксах и позже сошёл из-за проблем с мотором», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».