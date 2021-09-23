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Формат Гран-при Монако будет изменён с 2022 года

Формат Гран-при Монако будет изменён с 2022 года
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Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что с 2022 года гоночный уик-энд Гран-при Монако претерпит изменения. Со следующего сезона Гран-при в этой стране будет проходить в три дня, а не в четыре, как было на протяжении долгих лет.

«Монако будет проходить в три дня, а именно — в пятницу, субботу и воскресенье. Это те изменения, которые мы планируем внести в следующем году», — приводит слова Доменикали PlanetF1.

Как заявили в Автомобильном клубе Монако, соревнования на трассе, тем не менее, будут проходить в четверг — в этот день состоятся гонки в других категориях.

«Формула-1 проведёт трёхдневное мероприятие, однако четверг мы посвятим гонкам поддержки», — подчеркнул директор по коммуникациям Автомобильного клуба Монако Ричард Микуд.

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