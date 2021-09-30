«Вариант А — свежее пиво в Южном Бутово». П. Алёшин прокомментировал будущее Смоляра

Руководитель молодёжной программы SMP Racing Пётр Алешин высказался о перспективах Александра Смоляра в сезоне-2022. В 2021 году Смоляр провёл свой второй сезон в Формуле-3 и занял шестое место.



«Вариант А — свежее пиво в Южном Бутово. Вариант Б — это, соответственно, гонки в составе нового проекта под названием BR03. И вариант С — продолжение карьеры в Европе. В ближайшее время будут приниматься какие-то общие решения по программе, в том числе и по Саше как части программы. И станет очевидной общая стратегия программы. Исходя из этой стратегии, будем принимать решения по всем спортсменам. Это обычная практика. И все варианты, которые я озвучил, абсолютно возможны.



Конечно, наш план был бороться за победу в чемпионате. Программа минимум, так называемый «план Б» — это тройка в чемпионате, потому что иначе просто всё это совершенно не имеет никакого смысла, всё это слишком дорого. И слишком многое, конечно, ставится на карту… Гонки — это дорогой вид спорта, особенно если брать затраты на одного спортсмена. Поэтому и цели у нас высокие. И, конечно, мы ждали от этого года немножко других результатов. А если говорить точнее, то не немножко. Ну что, бывают и такие сезоны. Да, не самый, прямо скажем, удачный сезон.



Я считаю, что изначально у нас всё было для борьбы хотя бы за тройку лидеров. А получилось, к сожалению, совсем другое. Мы должны были бороться за топ-3, а лучше — за победу в чемпионате, и в этой борьбе мы могли, допустим, проиграть — тому же Хаугеру. Но, тем не менее, мы должны были навязывать ему борьбу. Но не навязывали. К тому же, учитывая, что наш партнёр по команде Фредерик Вести находится в чемпионате выше нас, то что мы можем здесь сказать в своё оправдание? Ничего. Вот, собственно, как обстоят дела, объективно», — заявил Алёшин в интервью «Дром.ру».

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