«Вариант А — свежее пиво в Южном Бутово». П. Алёшин прокомментировал будущее Смоляра

Руководитель молодёжной программы SMP Racing Пётр Алешин высказался о перспективах Александра Смоляра в сезоне-2022. В 2021 году Смоляр провёл свой второй сезон в Формуле-3 и занял шестое место.
«Вариант А — свежее пиво в Южном Бутово. Вариант Б — это, соответственно, гонки в составе нового проекта под названием BR03. И вариант С — продолжение карьеры в Европе. В ближайшее время будут приниматься какие-то общие решения по программе, в том числе и по Саше как части программы. И станет очевидной общая стратегия программы. Исходя из этой стратегии, будем принимать решения по всем спортсменам. Это обычная практика. И все варианты, которые я озвучил, абсолютно возможны.
Конечно, наш план был бороться за победу в чемпионате. Программа минимум, так называемый «план Б» — это тройка в чемпионате, потому что иначе просто всё это совершенно не имеет никакого смысла, всё это слишком дорого. И слишком многое, конечно, ставится на карту… Гонки — это дорогой вид спорта, особенно если брать затраты на одного спортсмена. Поэтому и цели у нас высокие. И, конечно, мы ждали от этого года немножко других результатов. А если говорить точнее, то не немножко. Ну что, бывают и такие сезоны. Да, не самый, прямо скажем, удачный сезон.
Я считаю, что изначально у нас всё было для борьбы хотя бы за тройку лидеров. А получилось, к сожалению, совсем другое. Мы должны были бороться за топ-3, а лучше — за победу в чемпионате, и в этой борьбе мы могли, допустим, проиграть — тому же Хаугеру. Но, тем не менее, мы должны были навязывать ему борьбу. Но не навязывали. К тому же, учитывая, что наш партнёр по команде Фредерик Вести находится в чемпионате выше нас, то что мы можем здесь сказать в своё оправдание? Ничего. Вот, собственно, как обстоят дела, объективно», — заявил Алёшин в интервью «Дром.ру».
- 30 сентября 2021
-
14:33
-
13:55
-
13:50
-
12:06
-
10:35
-
10:16
-
09:57
- 29 сентября 2021
-
23:50
-
22:42
-
21:47
-
20:55
-
19:29
-
18:22
-
17:36
-
16:59
-
16:31
-
16:23
-
16:00
-
15:53
-
14:49
-
14:13
-
14:03
-
13:49
-
12:56
-
11:01
-
09:57
-
00:52
-
00:10
- 28 сентября 2021
-
22:43
-
22:10
-
21:11
-
19:52
-
18:18
-
17:37
-
16:13