Полёт Александра Смоляра на финальной гонке Формулы-3 в Сочи. Видео

Пресс-служба Формулы-3 опубликовала видеозапись инцидента, произошедшего с Александром Смоляром на финальной гонке сезона-2021 в Сочи.



Россиянин Александр Смоляр начал финальную гонку Формулы-3 с седьмого места. На первом круге после контакта с соперником его машину подбросило, но россиянин сумел продолжить борьбу на 12-й позиции. Позднее Смоляр шёл 10-м, но в одном из инцидентов повредил переднее антикрыло и после пит-стопа финишировал 23-м.

Права на видео принадлежат FIA Formula 3 Championships. Посмотреть видеозапись инцидента можно в «инстаграме» Формулы-3.

По итогам сезона Смоляр стал шестым, уступив чемпиону, Деннису Хаугеру, 98 очков. По итогам сезона Смоляр одержал две победы и ещё дважды поднялся на подиум.