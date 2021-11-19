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Расселл выступил за наказание Ферстаппена по инциденту с Хэмилтоном

Расселл выступил за наказание Ферстаппена по инциденту с Хэмилтоном
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Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл поделился мнением о спорном инциденте с участием гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии. В одном из эпизодов Ферстаппен выдавливал Хэмилтона с трассы, однако штрафа избежал.

«Будет ли он наказан постфактум, я не знаю. Должно ли было наказание последовать в момент инцидента? Я считаю, что да. Потому что нельзя просто затормозить на 25 метров позже, чем нужно, выдавливая соперника с трассы. Такая гонка не будет честной», — приводит слова Расселла RaceFans со ссылкой на Sky Sports.

В следующем сезоне Формулы-1, напомним, Расселл станет напарником Хэмилтона в «Мерседесе».

Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 332,5 очка. На втором месте Хэмилтон (318,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).

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