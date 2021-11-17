У Хэмилтона вновь преимущество по технике. Что же может спасти Ферстаппена?

Минувший гоночный уик-энд в Сан-Паулу начинался для «Мерседеса» просто ужасно, однако свежий двигатель на «Мерседесе» Хэмилтона дал о себе знать: только лишь за один спринт он отыграл 15 позиций! В гонке Льюис продолжил гнать в турборежиме и, в конце концов, додавил Ферстаппена в борьбе за победу. С таким «Мерседесом» не может совладать даже «Ред Булл». Неужели Хэмилтон лёгко возьмёт титул в оставшихся трёх гонках или у Макса всё же есть определённые шансы?

Такому «Мерседесу» даже «Ред Булл» не сможет ничего противопоставить

За последние восемь месяцев расклад сил в текущем чемпионате успел поменяться уже несколько раз. Началось всё с трёх побед Хэмилтона на старте сезона, следующие пять гонок выиграл «Ред Булл», а далее аритмия чемпионской интриги прогрессировала всё сильнее и сильнее. После этапов в Великобритании и Венгрии Льюис отыграл кучу очков и вновь заявил о серьёзных намерениях на титул, но две американские победы Макса снова сделали голландца фаворитом в борьбе за первенство. Однако носил статус без пяти минут чемпиона Ферстаппен недолго: уверенная победа Хэмилтона в Сан-Паулу в очередной раз заставила задуматься, что восьмой титул Льюиса просто неминуем.

То, что мы увидели на «Интерлагосе», ломает все шаблоны о чемпионском сражении этого сезона. Такого преимущества над главным соперником в 2021 году мы, пожалуй, ещё не видели — ни со стороны «Мерседеса», ни со стороны «Ред Булл». На протяжении всего уик-энда Хэмилтон находился просто в другой лиге.

Конечно, столь серьёзной прибавки в скорости «Мерседесу» удалось добиться не на пустом месте. План действующих чемпионов по смене двигателя на машине Хэмилтона для дальнейшей возможности его использования в более агрессивном режиме сработал на ура. На прямых «Мерседес» Льюиса был недосягаем и напоминал больше космолёт, чем гоночную машину – преимущество над «Ред Булл» составляло целых 20 км/ч!

Если «Мерседесу» удастся сохранить столь монструозную гоночную форму на трёх финальных этапах сезона, то с чемпионской интригой можно будет попрощаться: против такого мотора у «Ред Булл» нет никаких шансов. Однако раскрученный до предела двигатель «Мерседеса», помимо очевидных преимуществ, также имеет свои слабые стороны, которые и могут подарить Ферстаппену определённые надежды на положительный исход…

Шанс для Ферстаппена — проблемы «Мерседеса» с надёжностью и долговечностью

«Серебряные стрелы» смогли добиться прибавки в скорости, однако некоторые моменты в этой истории не могут не настораживать поклонников немецкой команды.

Вполне возможно, что выкрученный на максимум мотор «Мерседеса» – это не что иное, как отчаянная попытка спасти сезон. Использование мотора в более агрессивном режиме – шаг достаточно рискованный, особенно учитывая, что в плане надёжности двигатели «Мерседеса» заметно уступают «Хонде».

Существует определённая вероятность, что смелая тактика немецкой команды закончится для Хэмилтона сходом с дистанции из-за сгоревшего мотора. Конечно, подобные рассуждения очень условны, ведь мы не владеем данными касательно ресурса мотора «Мерседеса», однако сценарий, согласно которому одну из финальных гонок Льюис закончит раньше времени, определённо стоит держать в уме.

Кроме того, есть вероятность, что в стане немецкой команды предусмотрительно вернут мотор Хэмилтона в прежний режим — как раз-таки для того, чтобы не воплотился в жизнь самый худший из возможных сценариев. Либо же «свежести» двигателя надолго не хватит: мощность начнёт падать. Оба этих варианта позволят нам наблюдать за напряжённой борьбой между двумя сильнейшими пилотами мира.

Другой вариант развития событий – это ещё одна (или не одна) смена мотора на машине Льюиса. Ведь если Хэмилтон одержал победу в Бразилии, стартовав с 10-го места, то с шестой позиции, казалось бы, он выиграет и подавно. Однако на предстоящих автодромах обгонять уже будет не так легко, как на «Интерлагосе», да и вообще команды пока не представляют, чего ожидать от гонок в Катаре и Саудовской Аравии. Поэтому очередная смена мотора для британского пилота может обернуться уже не столь радужными последствиями.

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Ситуация в чемпионате куда запутаннее, чем может показаться на первый взгляд. С одной стороны, после бразильского этапа «Мерседес» выглядит недосягаемым, с другой — способы достижения этой самой недосягаемости ещё могут сыграть злую шутку с немецкой командой.