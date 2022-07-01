«Есть что-то подозрительное». Перес высказался о проблемах на тренировках

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Великобритании.
«Сегодняшние сессии не были отличными. По сравнению с нашей подготовкой на симуляторе мы были на километры позади. Подозреваем, что что-то не так, но в конце у нас была совсем короткая серия кругов, так что начало не отличное. Мы несколько отстаём, так что нужно понять, что происходит.
Думаю, есть что-то подозрительное в работе аэродинамики, но, очевидно, я не могу слишком вдаваться в детали. Вероятно, будет очень сложно, но мы уже справлялись прежде. Если удастся всё повернуть в нужное русло… В здешних быстрых поворотах нужна уверенность. Если я ее восстановлю, то всё должно быть в порядке.
«Феррари» смотрелась сильно, но тоже не было ничего особенного, так что, надеюсь, мы сможем быть завтра на их уровне в квалификации», — приводит слова Переса F1i.
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