В «Ред Булл» отреагировали на слухи о возможном возвращении «Хонды»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что в команде не станут обсуждать возможное возвращение «Хонды» в Формулу-1 в 2026 году. «Хонда» официально покинула «Королевские гонки» по окончании сезона-2021, но продолжает сотрудничать с австрийской командой в вопросе двигателей, которые собираются на заводе японского автопроизводителя, хоть и используются под брендом Red Bull Powertrains.
«Надеюсь, начиная с 2026 года мы сможем производить действительно конкурентоспособные двигатели. Сейчас много разговоров о том, что «Порше» и «Ауди» хотят войти в спорт, и я думаю, что для Формулы-1 приход таких брендов и вправду интересен. Слышал ли я что-то насчёт намерений «Хонды» вернуться в Формулу-1 в 2026 году? Это вопрос к ним. Мы это не обсуждали», — приводит слова Хорнера GrandPX.news.
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