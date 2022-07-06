В «Мерседесе» не уверены, что Хэмилтон мог победить на Гран-при Великобритании

Главный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин не уверен, что Льюис Хэмилтон мог побороться за победу на Гран-при Великобритании.



«Если посмотреть на темп Льюиса и на его отставание от Сайнса до машины безопасности, мы были уверены, что он смог бы его догнать и обойти на трассе. Больший вопрос в том, что Шарль был чуть впереди, так что сложно сказать, смог бы Льюис его догнать или нет. Реальность такова, что нужно видеть ситуацию на трассе, прежде чем сказать наверняка ответ на этот вопрос», — приводит слова Шовлина GPFans.



После машины безопасности Хэмилтон перешёл на «софт», как и ещё несколько гонщиков. Льюис финишировал на третьей позиции, победу в гонке отпраздновал Карлос Сайнс из «Феррари», вторым финишировал Серхио Перес из «Ред Булл». Примечательно, что оба пилота выбрали аналогичную стратегию.