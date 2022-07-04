Цунода подставил «Ред Булл», а Расселл лучше б ездил, а не бегал. Оценки за Великобританию

Невероятный и драматичный 10-й этап Формулы-1 — в предельно субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 10

В этот уикенд всё было против Ферстаппена. В квалификации Макс не смог проехать финальную попытку из-за разворота Леклера. Опередив Сайнса на старте, на рестарте голландец снова был вторым, а как только он прошёл испанца на 11-м круге, обломки одной из «Альфа Таури» повредили днище и лишили «Ред Булл» прижимной силы. Если бы не Цунода, действующий чемпион наверняка уверенно лидировал бы на момент схода Окона, а так — лишь седьмое место.

Льюис Хэмилтон — 9

Британец провёл отличную гонку и вплоть до самого финиша боролся с гонщиками «Феррари» и «Ред Булл». Боролся притом исключительно корректно, ни разу не выдавив никого за пределы гоночного полотна, а его двойной обгон в «Клабе» и вовсе станет одним из самых красивых в сезоне. Правда, спустя всего несколько поворотов Хэмилтон сам откроет Пересу внутреннюю траекторию в «Арене» и потеряет в том эпизоде обе отыгранные позиции, а до этого — на первом круге — Льюис уступил в борьбе Норрису.

Серхио Перес — 8,5

Получив на рестарте удар от Леклера, Чеко вынужден был поехать за новым антикрылом и к шестому кругу гонки мексиканец оказался последним, однако затем он ехал в отличном темпе и прорвался на четвёртое место — хотя не факт, что под финиш ему хватило бы резины сдержать только что совершивших пит-стопы Норриса и Алонсо. Так или иначе, судьба подарила мексиканцу сейфти-кар, и он блестяще воспользовался шансом — сменил шины и прорвался на второе место. Но отметим, что Леклера с Хэмилтоном Серхио всё-таки выдавливал с трассы, да и в квалификации уступил Ферстаппену многовато — 0,56 секунды.

Перес, Сайнс и Хэмилтон на подиуме в Сильверстоуне Фото: Clive Mason/Getty Images

Шарль Леклер — 8

Чистым уикенд в исполнении монегаска не назовёшь: вылет в решающей попытке квалификации, сломанная в третьем повороте торцевая пластина — она отогнулась после агрессивной атаки на Переса в «Арене», а позже оторвалась совсем. Но, несмотря на все эти проблемы, Шарль ехал в отличном темпе, прорвался в лидеры и должен был выигрывать гонку: за 14 кругов до финиша он был главным фаворитом гонки и почти наверняка сдержал бы Хэмилтона, даже если бы британец опередил Сайнса. Но выезд сейфти-кара всё изменил…

Фернандо Алонсо — 8

Испанский ветеран провёл отличную гонку и добился максимально возможного результата — хотя при чуть большем везении пятое место могло бы превратиться и в четвёртое, но пройти Леклера даже на подбитой «Феррари» «Альпин» пока не по силам. Но даже пятая позиция — лучший финиш Алонсо после прошлогоднего подиума в Катаре.

Ландо Норрис — 8

Ландо удержался бы впереди Алонсо, если бы в «Макларене» быстрее определились с пит-стопом во время сейфти-кара — команду заезжать в боксы Норрис получил, уже проехав въезд на пит-лейн, и остановился лишь кругом позже. До этого момента он всю гонку шёл четвёртым или пятым и имел полное право рассчитывать на финиш в топ-5, а на большее нынешний «Макларен» и не способен.

Мик Шумахер — 7,5

Лучшая в сезоне гонка Мика — и первые очки в карьере! Начиналось всё не так радужно: в квалификации немец уступил напарнику более полусекунды, а на рестарте после аварий Чжоу и Албона откатился в самый конец пелотона. Но по ходу дистанции немец прошёл и обоих пилотов «Астон Мартин», и Магнуссена и умудрился оказаться на финише восьмым — но без сходов Боттаса и Окона, а также проблем у «Альфа Таури» Шумахер не дотянулся бы до топ-10.

В Сильверстоуне Шумахер набрал первые в карьере очки Фото: Clive Rose/Getty Images

Эстебан Окон — 7,5

Блеснуть в квалификации французу не позволили проблемы с батареей, а гонка едва не закончилась в первом повороте, когда прямо в Окона прилетел разбитый «Уильямс» Албона. Но Эстебан не только вышел на рестарт, но и смог по ходу гонки выбраться на седьмое место и обогнать Ферстаппена в сражении за шестое — и именно в этот момент вышел из строя топливный насос. До уровня Алонсо француз в этот уикенд не дотягивал, но хотя бы шесть очков набрать должен был.

Николас Латифи — 7,5

В Сильверстоуне канадец впервые в карьере пробился в финал квалификации, блестяще стартовал (прошёл Чжоу и Расселла!) и вплоть до 32-го круга (из 52) держался в топ-10. Увы, натиска пилотов «Хааса» Николас не сдержал и в итоге закончил заезд на 12-й позиции. Очков не набрал, но хотя бы ушёл с 21-го места общего зачёта.

Пьер Гасли — 7,5

Француз квалифицировался 11-м и здорово среагировал на старте, почти поравнявшись с Чжоу и Расселом, а затем чудом избежал серьёзных повреждений в крупном завале. Вплоть до 10-го круга Пьер держался седьмым, но в итоге всё закончилось необдуманной атакой Цуноды и сходом на середине дистанции.

Гуаньюй Чжоу — 7

Чжоу вновь отлично квалифицировался: второй подряд выход в Q3 и уже третья кряду победа над Боттасом. Однако на старте китайский гонщик немножко замешкался: пропустил Латифи и позволил подъехать Гасли, что в итоге и сыграло роковую роль: до первого поворота гонки Гуаньюй так и не доехал.

Карлос Сайнс — 6,5

В день своей первой победы Сайнс совсем не был сильнейшим гонщиком на трассе. Испанец проиграл первый старт, а на рестарте удержал позицию лишь за счёт того, что вывез Ферстаппена на обочину. На 11-м круге испанец допустил ошибку и вылетел в «Бэккетс», что стоило ему первого места, а после пит-стопа явно сдерживал Леклера, который даже с повреждённым передним антикрылом ехал быстрее. И победил Карлос в конце концов потому, что ехал позади напарника в концовке и «Феррари» не побоялась сменить ему шины под сейфти-каром.

Себастьян Феттель — 6

Для Феттеля воскресенье в Сильверстоуне началось со столкновения с Албоном — Себ не успел среагировать на замедлившийся из-за завала «Уильямс» и на полном ходу врезался в его заднюю часть. В гонке немец избрал тактику с ранним пит-стопом и сверхдлинным отрезком на «медиуме», но, если бы не сейфти-кар, Себу наверняка пришлось бы ещё раз заехать в боксы в концовке и он неминуемо пропустил бы оба «Хааса» — очков в таком случае, скорее всего, не было бы.

Выбив Албона, Феттель умудрился набрать очки Фото: Clive Rose/Getty Images

Кевин Магнуссен — 5,5

Датчанин вновь опередил Шумахера в квалификации, но на первом отрезке не смог заставить шины работать и пропустил напарника, а в концовке отказался от пит-стопа за сейфти-каром, хотя в теории свежие шины помогли бы ему пройти Феттеля на последних кругах — как это сделал Мик.

Валттери Боттас — 5

Во втором сегменте квалификации Валттери не удалось быстро прогреть шины, а затем усилился дождь, и шансов выйти в финал не осталось. Тем не менее на рестарте Боттас стоял на решётке 10-м и всё равно не смог закрепиться в топ-10, откатившись на 13-е место. После проблем «Альфа Таури» финн всё-таки отыграл пару позиций, но лишь затем, чтобы сойти с дистанции из-за проблем с трансмиссией.

Александер Албон — 5

Гонка Албона длилась лишь несколько сотен метров — пока на старте в него не приехал Феттель. В самом эпизоде Алекс не виноват, но если бы он квалифицировался выше, то в момент завала находился бы куда дальше от Себастьяна…

Даниэль Риккардо — 4

Проблемы Риккардо продолжаются, и уже нет ощущения, что им хоть когда-нибудь придёт конец. Во втором сегменте австралиец ошибся в первой попытке и уже не успел поставить хороший результат — усилился дождь. В гонке Дэн сначала застрял за Боттасом, а на втором отрезке оказался позади «Хаасов» — и даже с ними из-за поломки DRS побороться не смог. В конце концов Риккардо финишировал предпоследним, опередив лишь набедокурившего в самом начале гонки Цуноду.

Проблемам Риккардо по-прежнему не видно конца Фото: Clive Mason/Getty Images

Лэнс Стролл — 3

Стролл почти всю гонку ехал последним и если кого-то и обходил, то лишь из-за незапланированных пит-стопов или других проблем — перед поломкой Окона Лэнс опережал разве что Риккардо с Цунодой. На рестарте в концовке канадец опередил Латифи, но даже со всеми сходами этот обгон принёс лишь 11-е место.

Джордж Расселл — 3

Однозначно худший уикенд Расселла в этом сезоне. В субботу он квалифицировался лишь восьмым (и потерял преимущество над Хэмилтоном во внутрикомандной дуэли), а на старте — пропустив, отметим, Латифи — неаккуратно сместился прямо в Гасли, после чего отправил Чжоу в пугающий полёт через заграждения. Удивительно, но после этого Джордж ещё мог продолжить гонку — если бы не побежал размахивать руками рядом с маршалами, бросив машину. Специально обученные профессионалы справились и без гонщика — он им мог только помешать, а вот шанс набрать очки или даже подняться на подиум — упущен.

Юки Цунода — 1,5

Атака японца на Гасли на 11-м круге вывела из борьбы сразу три машины «Ред Булл»: на обломках «Альфа Таури» повредил днище и потерял темп боровшийся за победу Ферстаппен. Крайне обидный исход после неплохой в целом квалификации — и уже вторая подряд совершенно нелепая ошибка (две недели назад японец уехал в стену в первом же после пит-стопа повороте).