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Перес выиграл Гран-при Сингапура, Леклер — второй, Ферстаппен — седьмой после вылета

Перес выиграл Гран-при Сингапура, Леклер — второй, Ферстаппен — седьмой после вылета
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес стал победителем Гран-при Сингапура. Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третьим на финиш пришёл ещё один представитель «Феррари» — Карлос Сайнс. Лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл») добрался до финиша только седьмым.

Гран-при Сингапура. Гонка:

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 2:02.15,238.
2. Шарль Леклер («Феррари») +7,595.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +15,305.
4. Ландо Норрис («Макларен») +26,133.
5. Даниэль Риккардо («Макларен») +58,282.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.01,330.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.03,825.
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.05,032.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.06,515.
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.14,576.
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.33,844.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.37,610.
13. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
14. Джордж Расселл («Мерседес») + 2 круга.
Юки Цунода («Альфа Таури»), Эстебан Окон («Альпин»), Александер Албон («Уильямс»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Николас Латифи («Уильямс»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — сошли.

Формула-1 2022. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (61 круг, 308.706 км)
02 октября 2022, воскресенье. 16:07 МСК
Окончено
1
Серхио Перес
Red Bull
2:02:15.238
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.595
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+15.305
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