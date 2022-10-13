82-летний чемпион мира Марио Андретти проведёт заезды на современной машине Формулы-1

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти проведёт заезды за рулём современной машины Формулы-1 на трассе «Лагуна Сека». Об этом рассказал сам 82-летний бывший гонщик. Организовать заезды ему помог исполнительный директор «Макларена» Зак Браун.
«Прошло два года с тех пор, как мы были на «Гудвуде» и я сел в современную машину Формулы-1. Это было невероятно. Я сказал, что хотел бы прокатиться, на что Зак Браун пообещал устроить это. В этот уикенд Зак организовал это мероприятие. У меня будет пара сессий. Мне сказали, что машина будет гибридной, то ли 2014 года, то ли что-то в этом роде. Я хотел бы почувствовать, как ведёт себя гибридный болид. Гнать мне разрешили, но нужно соблюдать осторожность, потому что машину нужно будет вернуть!» — приводит слова Марио Андретти Road & Track.
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