Чемпион мира Андретти рассказал, кто из пилотов стал для него открытием сезона

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти признался, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал для него открытием нынешнего сезона Формулы-1.

«Никогда не знаешь, что будет в следующем сезоне. Всегда есть то, чего можно с нетерпением ждать. Но открытием в этом сезоне для меня стал Джордж Расселл. Просто посмотрите на его выступления, у него есть не только хорошая скорость в квалификации, но и гоночное мастерство.

Вначале я даже подумал: «Осторожно, этот парень может стать тёмной лошадкой в ​​этом сезоне». Приятно видеть успех того, о ком вы не могли и подумать. Джордж заслуживает отдельной похвалы за достойное соперничество с Льюисом Хэмилтоном», — приводит слова Андретти Daily Express.

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