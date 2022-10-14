Боттас: уверен, что мы обсудим ситуацию с трактором на следующем брифинге
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас прокомментировал ситуацию с появлением трактора на трассе во время гонки Гран-при Японии до того, как все пилоты вернулись в боксы.
«Уверен, что мы обсудим ситуацию с траткором на следующем брифинге пилотов. Этого определённо не должно было случиться, думаю, нам сильно повезло, что ситуация не закончилась серьёзными последствиями.
В последний раз мы говорили о наличии на трассе маршалов, эвакуаторов и прочего на этапе в Сингапуре. Мы были удивлены, как люди быстро отправились эвакуировать болид Цуноды — фактически, над трассой тогда даже не появился режим виртуальной машины безопасности», — приводит слова Боттаса PlanetF1.
Ранее об этом инциденте высказался Джордж Расселл.
Новость по темеДжордж Расселл: на трассе не должны появляться тракторы
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