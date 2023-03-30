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«Доходит до уровня версии Б». В «Макларене» рассказали о масштабном обновлении болида

«Доходит до уровня версии Б». В «Макларене» рассказали о масштабном обновлении болида
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался об обновлении, которое ждёт команду.

«Улучшение характеристик болида должно начаться в Баку. Обновления в Баку должны затронуть ту область болида, которая, как мне кажется, была очевидно самой уязвимой с момента презентации машины, и которой мы не были полностью довольны с самого начала. Это только первый шаг.

Мы ожидаем ещё одно крупное обновление, которое затронет больше областей болида. Это обновление будет гораздо масштабнее. Оно почти доходит до уровня, когда можно говорить о версии Б. А затем мы ожидаем ещё один этап модернизации во второй части сезона.

Мы надеемся, что каждое из этих обновлений сможет улучшить наши показатели на несколько десятых секунды, так что мы окажемся в более выгодном положении и повысим шансы на удовлетворение наших амбиций войти в четвёрку сильнейших», — приводит слова Стелла Motorsport Week.

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