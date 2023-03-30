«Доходит до уровня версии Б». В «Макларене» рассказали о масштабном обновлении болида

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался об обновлении, которое ждёт команду.
«Улучшение характеристик болида должно начаться в Баку. Обновления в Баку должны затронуть ту область болида, которая, как мне кажется, была очевидно самой уязвимой с момента презентации машины, и которой мы не были полностью довольны с самого начала. Это только первый шаг.
Мы ожидаем ещё одно крупное обновление, которое затронет больше областей болида. Это обновление будет гораздо масштабнее. Оно почти доходит до уровня, когда можно говорить о версии Б. А затем мы ожидаем ещё один этап модернизации во второй части сезона.
Мы надеемся, что каждое из этих обновлений сможет улучшить наши показатели на несколько десятых секунды, так что мы окажемся в более выгодном положении и повысим шансы на удовлетворение наших амбиций войти в четвёрку сильнейших», — приводит слова Стелла Motorsport Week.
- 30 марта 2023
-
14:54
-
14:15
-
14:10
-
13:50
-
12:53
-
12:41
-
12:11
-
12:00
-
11:04
-
10:37
-
10:26
-
10:13
-
10:04
-
00:50
-
00:47
-
00:00
- 29 марта 2023
-
22:49
-
22:43
-
22:00
-
21:56
-
20:59
-
20:54
-
20:20
-
19:57
-
19:53
-
18:52
-
18:35
-
17:49
-
16:50
-
15:39
-
15:30
-
14:20
-
13:30
-
13:19
-
12:48